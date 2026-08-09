Semarak Hari Pengayoman, Kanwil Kemenkum NTB Gelar Fun Walk Bersama

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Fun Walk dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026, Minggu (9/8).

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan, pegawai, serta keluarga besar Kanwil Kemenkum NTB dengan penuh semangat dan antusias.

Kegiatan ini sekaligus untuk mempererat kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.

Fun Walk mengambil titik awal di Kanwil Kemenkum NTB dengan rute melalui Jalan Airlangga, Jalan Pemuda, Universitas Mataram, Jalan Majapahit, dan kembali ke Kantor Wilayah.

Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antarjajaran.

Pada kesempatan yang sama, Kanwil Kemenkum NTB turut memberikan bantuan berupa paket sembako kepada satuan pengamanan (satpam), petugas kebersihan atau office boy (OB), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Fun Walk ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Pengayoman ke-81.