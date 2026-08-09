JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Semarak Hari Pengayoman, Kanwil Kemenkum NTB Gelar Fun Walk Bersama

Semarak Hari Pengayoman, Kanwil Kemenkum NTB Gelar Fun Walk Bersama

Minggu, 09 Agustus 2026 – 21:10 WIB
Semarak Hari Pengayoman, Kanwil Kemenkum NTB Gelar Fun Walk Bersama - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar Fun Walk dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026, Minggu (9/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Fun Walk dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026, Minggu (9/8).

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan, pegawai, serta keluarga besar Kanwil Kemenkum NTB dengan penuh semangat dan antusias.

Kegiatan ini sekaligus untuk mempererat kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.

Baca Juga:

Fun Walk mengambil titik awal di Kanwil Kemenkum NTB dengan rute melalui Jalan Airlangga, Jalan Pemuda, Universitas Mataram, Jalan Majapahit, dan kembali ke Kantor Wilayah.

Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antarjajaran.

Pada kesempatan yang sama, Kanwil Kemenkum NTB turut memberikan bantuan berupa paket sembako kepada satuan pengamanan (satpam), petugas kebersihan atau office boy (OB), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Fun Walk ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Pengayoman ke-81.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Fun Walk dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026, Minggu (9/8).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Hari Pengayoman Kemenkum NTB Fun Walk ASN Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC

  2. Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas! - JPNN.com Bali

    Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas!

  3. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU