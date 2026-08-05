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Indonesia Gandeng WIPO Matangkan Rencana Induk Kekayaan Intelektual 2027–2036

Rabu, 05 Agustus 2026 – 20:30 WIB
Indonesia Gandeng WIPO Matangkan Rencana Induk Kekayaan Intelektual 2027–2036 - JPNN.com Bali
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membuka Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (4/8). Foto: Kemenkum RI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia dinilai membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang erat dan berkelanjutan.

Hal ini penting guna mendorong inovasi, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat daya saing bangsa di tengah pesatnya ekonomi kreatif dan teknologi.

Pesan tersebut ditegaskan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej saat membuka Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (4/8).

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"Di tengah pesatnya perkembangan inovasi, teknologi, dan ekonomi kreatif, penguatan ekosistem kekayaan intelektual tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat, berkelanjutan, dan saling melengkapi," ujar Prof. Eddy, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, seluruh kementerian dan lembaga harus menyelaraskan kebijakan serta program sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Langkah sinergis ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem KI yang solid dan berdaya saing tinggi.

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Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, Kementerian Hukum menginisiasi pembentukan Tim Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Bersama-sama, pemerintah juga akan melanjutkan penyempurnaan Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional Tahun 2027–2036 sebagai acuan penyelarasan kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

Kemenkum menginisiasi pembentukan Tim Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait
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TAGS   Indonesia Kemenkum RI Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej Rencana Induk Kekayaan Intelektual 2027–2036 WIPO Dirjen KI Hermansyah Siregar Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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