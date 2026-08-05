Kakanwil Milawati Pimpin Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Majeluk, Simak Pesannya

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memimpin Upacara Ziarah dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Majeluk, Kota Mataram, Rabu (5/8).

Upacara Ziarah dan Tabur Bunga ini dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81.

Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan atas jasa para pahlawan sekaligus pengingat bagi seluruh insan Pengayoman untuk terus meneladani semangat perjuangan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati yang bertindak sebagai Inspektur Upacara memimpin prosesi penghormatan kepada arwah para pahlawan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga di Tugu Monumen TMP Majeluk sebagai simbol penghormatan atas pengorbanan para pejuang bangsa.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk senantiasa mengenang, menghormati, dan mendoakan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan serta kemajuan Indonesia.

"Mari menghargai jasa para pahlawan yang telah berjasa dalam membangun bangsa bukan hanya dengan mengenang, tetapi juga dengan melanjutkan pengabdian melalui kinerja terbaik," ujar Kakanwil Milawati.

Seusai upacara, Kakanwil bersama seluruh jajaran melaksanakan ziarah dan tabur bunga di makam para pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan doa atas jasa-jasa mereka.