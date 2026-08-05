Potensi KI Sumbawa Barat Mulai Dipetakan, Empat Motif Tenun Didaftarkan Hak Cipta

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) daerah melalui Rapat Pemetaan Potensi Kekayaan Intelektual Kabupaten Sumbawa Barat.

Rapat yang digelar di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Sumbawa Barat, Selasa (4/8) kemarin bertujuan mengidentifikasi, menggali, dan memetakan potensi KI.

Hal ini sebagai langkah awal memperkuat pelindungan sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Hairul Jibril, perangkat daerah, BRIDA, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta Tim Bidang Pelayanan KI Kemenkum NTB.

Sekda Sumbawa Barat Hairul Jibril mengapresiasi inisiatif Kanwil Kemenkum NTB yang memfasilitasi pemetaan potensi KI.

Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, perangkat daerah, dunia usaha, dan Kanwil Kemenkum NTB akan mempercepat pelindungan serta pemanfaatan potensi unggulan daerah bagi kesejahteraan masyarakat.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi KI yang sangat besar.

Mulai dari sektor pertanian, perikanan, industri, kerajinan, ekonomi kreatif, seni budaya, hingga inovasi masyarakat yang perlu dipetakan secara komprehensif.