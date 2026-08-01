Kemenkum NTB Menyambut Hari Pengayoman, Gelar Bakti Sosial di UPTD PPA

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan bakti sosial di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Jumat (31/7).

Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Pengayoman ke-81 yang akan diperingati pada 19 Agustus 2026 mendatang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kabag Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran beserta jajaran.

Kedatangan rombongan Kanwil Kemenkum NTB disambut langsung oleh Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Muhamad Wildan.

Wildan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan Kanwil Kemenkum NTB kepada anak-anak yang berada di bawah pembinaan UPTD PPA.

Saat ini, UPTD PPA menaungi sebanyak 75 orang anak yang mendapatkan pelayanan, pendampingan, dan pembinaan.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81.

Menurutnya, momentum Hari Pengayoman menjadi pengingat bahwa nilai-nilai pengabdian dan kepedulian harus terus diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.