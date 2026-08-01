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Kemenkum NTB Gelontor Air Bersih untuk Warga Tibu Lilin, Dampak Kemarau Panjang

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 11:18 WIB
Kemenkum NTB Gelontor Air Bersih untuk Warga Tibu Lilin, Dampak Kemarau Panjang - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Bank Mandiri Area Mataram menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Tibu Lilin, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Jembatan Kembar, Lombok Barat, Jumat (31/7). Foto; Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB bersama Bank Mandiri Area Mataram menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Tibu Lilin, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Jembatan Kembar, Lombok Barat, Jumat (31/7).

Kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Bhakti Pengayoman ke-81 tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau.

Bantuan yang disalurkan berupa empat tangki air bersih dengan jumlah keseluruhan mencapai 20.000 liter serta tiga buah tandon air.

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Penyerahan bantuan dihadiri Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kepala Bagian Umum, panitia bakti sosial, pimpinan dan jajaran Bank Mandiri Area Mataram.

Hadir juga perwakilan Kecamatan Jembatan Kembar, Kepala Desa Jembatan Kembar Timur, serta warga Dusun Tibu Lilin.

Setibanya di lokasi, Kakanwil Milawati menyapa dan berdialog langsung dengan warga untuk mengetahui kondisi keterbatasan air bersih yang mereka alami.

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Perwakilan Camat Jembatan Kembar, Khairuman, menyampaikan bahwa masyarakat Dusun Tibu Lilin mengalami kesulitan air selama sekitar tiga bulan pada musim kemarau, sejak Juli hingga September setiap tahunnya.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan niat tulus seluruh jajaran Kemenkum NTB untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kemenkum NTB bersama Bank Mandiri Area Mataram menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Tibu Lilin, Desa Jembatan Kembar Timur, Lombok Barat
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TAGS   Kemenkum NTB Bank Mandiri air bersih Hari Pengayoman Dusun Tibu Lilin Desa Jembatan Kembar Timur lombok barat Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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