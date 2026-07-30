JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Menkum Buka Kongres XIII HIKMAHBUDHI, Dorong Mahasiswa Berkolaborasi Bangun Bangsa

Menkum Buka Kongres XIII HIKMAHBUDHI, Dorong Mahasiswa Berkolaborasi Bangun Bangsa

Kamis, 30 Juli 2026 – 21:01 WIB
Menkum Buka Kongres XIII HIKMAHBUDHI, Dorong Mahasiswa Berkolaborasi Bangun Bangsa - JPNN.com Bali
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi membuka Kongres XIII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Kamis (30/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi membuka Kongres XIII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Kamis (30/7).

Kongres yang mengusung tema "Bakti HIKMAHBUDHI untuk Ibu Pertiwi" menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan dan kaderisasi organisasi mahasiswa Buddhis di Indonesia.

‎‎Pembukaan kongres turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, Anggota DPR RI Daniel Johan, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dan Staf Khusus Menteri Hukum RI.

Baca Juga:

Hadir juga Wakapolda NTB, Wakil Bupati Lombok Utara, Ketua DPRD Lombok Utara, Kakanwil NTB I Gusti Putu Milawati, Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri, Anggota DPRD NTB Sudirsah Sujanto, serta pimpinan organisasi keagamaan Buddha yang tergabung dalam PERMABUDHI.

‎‎Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI, Candra Aditiya Nugraha, mengatakan Kongres XIII diikuti oleh anggota HIKMAHBUDHI dari seluruh Indonesia serta masyarakat Buddha di Lombok Utara.

Menurutnya, kongres bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum tertinggi organisasi yang akan menentukan arah kepemimpinan dan keberlanjutan kaderisasi HIKMAHBUDHI.

Baca Juga:

‎‎Ia menjelaskan, tema "Bakti HIKMAHBUDHI untuk Ibu Pertiwi" mencerminkan semangat pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa dan negara.

Sebagai organisasi mahasiswa Buddhis Indonesia, HIKMAHBUDHI diharapkan terus menjadi ruang kolaborasi dalam mencetak sumber daya manusia yang mampu berkontribusi di berbagai bidang, mulai dari politik, sosial, pendidikan, hingga pengabdian kepada masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi membuka Kongres XIII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) di Kabupaten Lombok Utara.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas HIKMAHBUDHI Mahasiswa Buddhis Kongres XIII HIKMAHBUDHI Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Berpaling ke Brand Jerman, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Berpaling ke Brand Jerman, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

  2. TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta - JPNN.com Bali

    TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta

  3. Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja - JPNN.com Bali

    Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU