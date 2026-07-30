Menkum Buka Kongres XIII HIKMAHBUDHI, Dorong Mahasiswa Berkolaborasi Bangun Bangsa

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi membuka Kongres XIII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Kamis (30/7).

Kongres yang mengusung tema "Bakti HIKMAHBUDHI untuk Ibu Pertiwi" menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan dan kaderisasi organisasi mahasiswa Buddhis di Indonesia.

‎‎Pembukaan kongres turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, Anggota DPR RI Daniel Johan, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dan Staf Khusus Menteri Hukum RI.

Hadir juga Wakapolda NTB, Wakil Bupati Lombok Utara, Ketua DPRD Lombok Utara, Kakanwil NTB I Gusti Putu Milawati, Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri, Anggota DPRD NTB Sudirsah Sujanto, serta pimpinan organisasi keagamaan Buddha yang tergabung dalam PERMABUDHI.

‎‎Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI, Candra Aditiya Nugraha, mengatakan Kongres XIII diikuti oleh anggota HIKMAHBUDHI dari seluruh Indonesia serta masyarakat Buddha di Lombok Utara.

Menurutnya, kongres bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum tertinggi organisasi yang akan menentukan arah kepemimpinan dan keberlanjutan kaderisasi HIKMAHBUDHI.

‎‎Ia menjelaskan, tema "Bakti HIKMAHBUDHI untuk Ibu Pertiwi" mencerminkan semangat pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa dan negara.

Sebagai organisasi mahasiswa Buddhis Indonesia, HIKMAHBUDHI diharapkan terus menjadi ruang kolaborasi dalam mencetak sumber daya manusia yang mampu berkontribusi di berbagai bidang, mulai dari politik, sosial, pendidikan, hingga pengabdian kepada masyarakat.