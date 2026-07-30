Kanwil Kemenkum NTB Gelar FMD, Awali Rangkaian Hari Pengayoman 2026

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD) sebagai pembuka rangkaian peringatan Hari Pengayoman Ke-81, Kamis (30/7).

Tahun ini, Hari Pengayoman mengambil tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak”.

Kegiatan yang diikuti seluruh ASN Kanwil Kemenkum NTB ini menjadi momentum untuk meningkatkan kebugaran jasmani, disiplin, integritas, serta memperkuat semangat kebersamaan dan profesionalisme pegawai.

Kegiatan diawali dengan gowes bersama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB menuju Kosta Sporthub Mataram.

Dengan penuh semangat, para pegawai menempuh rute yang telah ditentukan sambil menikmati suasana kebersamaan di luar rutinitas pekerjaan sehari-hari.

Setibanya di lokasi, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai aktivitas olahraga dan permainan yang mengedepankan kekompakan, mulai dari fun games, mini soccer, hingga padel.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Kakanwil Milawati menegaskan bahwa FMD merupakan kegiatan pembuka dalam rangkaian Hari Pengayoman Tahun 2026 yang bertujuan memperkuat soliditas dan kolaborasi di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.