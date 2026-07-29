Kemenkum NTB Diseminasi Kenotariatan di Dompu, Memperkuat Kepatuhan Notaris

bali.jpnn.com, DOMPU - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan Kenotariatan bertema "Penguatan Kepatuhan dan Tertib Administrasi Kenotariatan dalam Mewujudkan Notaris yang Profesional" di Ruang Rapat Bupati Dompu, Rabu (29/7).

Kegiatan yang diikuti oleh notaris dari Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima ini menjadi wadah penguatan pemahaman terhadap regulasi terbaru dan peningkatan kepatuhan administrasi.

Paling penting memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kantor Wilayah, dan para notaris.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, dalam arahannya menegaskan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (office of public trust) yang menuntut profesionalisme, integritas, independensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan pelaporan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), pelaporan Akta Jaminan Fidusia, serta penyampaian laporan bulanan sebagai bagian dari akuntabilitas profesi.

"Kepatuhan administrasi bukan sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada negara, masyarakat, dan profesi.

Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh notaris semakin memahami kewajibannya sehingga pelayanan kenotariatan dapat berjalan secara profesional, akuntabel, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujar Kakanwil Milawati.

Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Hairul Insyan turut memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.