Kemenkum NTB Gelar Diseminasi di Sumbawa, Lebih Profesional dan Akuntabel

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan Kenotariatan dengan tema “Penguatan Kepatuhan dan Tertib Administrasi Kenotariatan dalam Mewujudkan Notaris yang Profesional” di Nio Garden Hotel Sumbawa, Selasa (28/7).

Kegiatan ini diikuti para notaris dari Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati saat membuka diseminasi menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang mengemban kepercayaan negara untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Kemenkum NTB Harmonisasi Regulasi Kampung Keluarga Berkualitas Lombok Tengah

Oleh karena itu, notaris dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, independensi, serta kepatuhan terhadap hukum dan administrasi.

“Kepatuhan administratif merupakan bagian penting dari akuntabilitas jabatan notaris serta fondasi dalam mewujudkan notaris yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Saya mengajak seluruh notaris untuk melaksanakan kewajiban pelaporan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai ketentuan guna memperkuat kualitas pelayanan kenotariatan serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris,” ujar Kakanwil Milawati.

Kakanwil Milawati juga menekankan pentingnya peningkatan kepatuhan administratif notaris sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kenotariatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Kakanwil Milawati mengajak seluruh notaris untuk terus menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan, baik terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), jaminan fidusia, maupun laporan bulanan kepada Majelis Pengawas Daerah.