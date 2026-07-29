Kemenkum NTB Harmonisasi Regulasi Kampung Keluarga Berkualitas Lombok Tengah

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Selasa (28/7).

Rapergub ini dirancang untuk memperkuat pembangunan dan ketahanan keluarga sekaligus mengatasi berbagai persoalan sosial di Lombok Tengah.

Rapat harmonidasi dipimpin Kadiv PPPH Edward James Sinaga diikuti jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lombok Tengah dan Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB.

Edward James Sinaga menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh pihak dalam menyempurnakan rancangan regulasi tersebut.

Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lombok Tengah Kusriadi menjelaskan bahwa rancangan peraturan tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi dalam menangani persoalan pembangunan dan ketahanan keluarga.

Kebijakan yang terintegrasi dinilai diperlukan, terutama karena angka perceraian di Kabupaten Lombok Tengah masih cukup tinggi.

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Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB menjelaskan bahwa materi muatan rancangan secara umum telah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Meski demikian, masih diperlukan penyempurnaan terhadap dasar hukum, nomenklatur Kampung Keluarga Berkualitas, pengaturan kelompok kerja dan tim koordinasi, serta ketentuan mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.