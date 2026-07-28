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Kemenkum NTB Kawal Penyusunan Dokumen IG Gerabah Banyumulek Lombok Barat

Selasa, 28 Juli 2026 – 11:15 WIB
Kemenkum NTB Kawal Penyusunan Dokumen IG Gerabah Banyumulek Lombok Barat - JPNN.com Bali
Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis (IG) Gerabah Banyumulek, Senin (27/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis (IG) Gerabah Banyumulek, Senin (27/7).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat ini merupakan bagian dari upaya percepatan pelindungan hukum terhadap Gerabah Banyumulek sebagai salah satu produk unggulan daerah melalui rezim Indikasi Geografis.

Kegiatan pendampingan dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat beserta jajaran.

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Hadir juga Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB, tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, serta Tim Penyusun Dokumen Deskripsi Gerabah Banyumulek.

Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan dan penelaahan substansi dokumen sebagai persiapan pengajuan permohonan Indikasi Geografis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam pendampingan tersebut, tim melakukan pencermatan terhadap berbagai komponen penting Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.

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Mulai dari karakteristik dan kualitas Gerabah Banyumulek, hubungan karakteristik produk dengan faktor geografis, proses produksi, batas wilayah Indikasi Geografis, hingga mekanisme pengawasan mutu dan dokumen pendukung lainnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan dokumen yang disusun telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis (IG) Gerabah Banyumulek, Senin (27/7).
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TAGS   Kemenkum NTB indikasi geografis Dokumen Indikasi Geografis Gerabah Banyumulek pemkab lombok barat kekayaan intelektual Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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