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Kanwil Kemenkum NTB Ikuti Apel Bersama Tiga Kementerian, Ini Arahan Pusat

Selasa, 28 Juli 2026 – 10:58 WIB
Kanwil Kemenkum NTB Ikuti Apel Bersama Tiga Kementerian, Ini Arahan Pusat - JPNN.com Bali
Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti Apel Bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan secara virtual pada Senin (27/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti Apel Bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan secara virtual pada Senin (27/7).

Kegiatan di Lapangan Kanwil Kemenkum NTB ini dihadiri langsung oleh Kakanwil I Gusti Putu Milawati, Kabag TU dan Umum Muhamad Amin Imran, Kabid Pelayanan AHU Puri Adriatik Chasanova, serta seluruh pegawai.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Sekjen Kementerian HAM Novita Ilmaris menegaskan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas.

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Pasalnya, apel pagi ini merupakan sarana memperkuat disiplin, kebersamaan, dan komitmen pelayanan publik yang profesional serta berintegritas.

Dalam amanatnya, Novita menyampaikan tiga poin utama.

menegaskan bahwa apel pagi memiliki makna yang lebih dari sekadar rutinitas sebelum memulai “Apel pagi bukan sekadar rutinitas untuk mengawali aktivitas kerja.

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Apel merupakan momentum untuk memperkuat disiplin, membangun semangat kebersamaan, serta meneguhkan kembali komitmen sebagai aparatur negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab,” ujar Novita.

Novita Ilmaris pun mengingatkan pentingnya perlindungan hak anak pasca peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli lalu.

apel pagi ini merupakan sarana memperkuat disiplin, kebersamaan, dan komitmen pelayanan publik yang profesional serta berintegritas
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TAGS   Apel Pagi Kemenkum RI Kemenkum NTB Kementerian HAM Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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