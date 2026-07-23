Analis Kemenkum NTB Asah Kompetensi, Memperkuat Layanan Kekayaan Intelektual

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Pembukaan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (23/7).

‎‎Kegiatan ini diikuti oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) Yasmon dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita.

Hadir juga Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB, serta sekitar 300 peserta dari DJKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.

‎‎Direktur KSPE Yasmon menyampaikan bahwa bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Kekayaan Intelektual agar mampu menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Selain memperkuat kemampuan berpikir strategis, kegiatan ini juga membekali peserta dengan kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan yang berdampak serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam pelaksanaan tugas.

‎‎Bimbingan teknis akan berlangsung dalam tiga sesi, yakni pada 23 Juli, 28 Juli, dan 4 Agustus 2026. Materi yang diberikan meliputi strategic thinking and future mindset, analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berdampak.

Ada juga materi pemanfaatan artificial intelligence, inovasi digital, dan masa depan kekayaan intelektual.

‎‎Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan bahwa Analis Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis sebagai penggerak kemajuan organisasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.