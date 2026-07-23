Kemenkum NTB Monev Kinerja OBH di Kota Bima, Jaga Kualitas Bantuan Hukum

bali.jpnn.com, BIMA - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Kota Bima dan OBH Ksatria, Kamis (23/7).

Kegiatan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan serta memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

‎‎Tim monitoring dipimpin Koordinator Zona Kabupaten Bima Soelistyaningsih selaku Penyuluh Hukum Madya, didampingi Baiq Sri Hartati, Naufal Arifin, dan I Nyoman Ariyana Sukmawan.

Kegiatan turut melibatkan Ketua Posbakumadin Kota Bima dan Ketua OBH Ksatria.

‎Tim melakukan wawancara terhadap enam penerima bantuan hukum di Rumah Tahanan (Rutan) Bima yang dipilih melalui aplikasi BPHN.

Wawancara dilakukan menggunakan format yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum 2023.

Hal ini untuk memastikan layanan bantuan hukum benar-benar diterima oleh masyarakat sesuai prosedur.

‎‎Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan sarana prasarana di kantor Posbakumadin Kota Bima dan OBH Ksatria sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan hukum yang didanai negara.