Kakanwil Milawati Terima Audiensi Pengwil INI NTB, Rancang Seminar Bahas PT PMA

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (22/7).

Audiensi tersebut membahas rencana kolaborasi antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pengwil INI NTB dalam penyelenggaraan Seminar Nasional yang akan menghadirkan Wakil Menteri Hukum Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej sebagai narasumber.

Seminar Nasional yang direncanakan mengangkat tema “Kupas Tuntas PT PMA: Regulasi, Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha, dan Peran Notaris dalam Mendukung Kepastian Hukum Investasi di Indonesia”.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah peningkatan pemahaman bagi para notaris, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya terkait aspek hukum investasi dan kepatuhan regulasi di Indonesia.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pengwil INI NTB dalam membangun kolaborasi dengan Kemenkum NTB.

Menurutnya, sinergi tersebut merupakan langkah positif dalam mendukung peningkatan pemahaman hukum serta penguatan peran notaris dalam menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investasi.

“Rencana Seminar Nasional ini sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat meningkatkan pemahaman para notaris mengenai regulasi dan kepatuhan hukum pelaku usaha, sekaligus memperkuat peran notaris dalam mendukung kepastian hukum investasi di Indonesia.

Kami juga memandang perlu adanya audiensi awal bersama Wakil Menteri Hukum untuk menyampaikan secara langsung rencana kegiatan ini,” ujar Kakanwil Milawati.