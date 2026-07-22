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Kemenkum NTB dan Pemkab Dompu Teken Kerja Sama, Memperkuat Layanan Hukum

Rabu, 22 Juli 2026 – 19:29 WIB
Kemenkum NTB dan Pemkab Dompu Teken Kerja Sama, Memperkuat Layanan Hukum - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan Bupati Dompu Bambang Firdaus menunjukkan MoU memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum di Kota Mataram, Rabu (22/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - ‎Kanwil Kemenkum NTB dan Pemkab Dompu sepakat bekerja sama memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang mencakup berbagai bidang layanan hukum di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Rabu (22/7).

‎‎Kerja sama ini meliputi sinergitas pembentukan produk hukum daerah, pemantauan dan evaluasi hukum, pembudayaan hukum, penyuluhan dan konsultasi dan bantuan hukum.

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Kemudian pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta pelindungan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI).

‎‎Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Bupati Dompu Bambang Firdaus.

Turut mendampingi Bupati Dompu dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan beberapa Kepala OPD Pemkab Dompu.

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‎‎Bupati Dompu Bambang Firdaus menyampaikan bahwa kerja sama tersebut memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah, terutama melalui penguatan Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.

‎‎"Program Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan menjadi program yang luar biasa bagi kami.

Kanwil Kemenkum NTB dan Pemkab Dompu sepakat bekerja sama memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum.
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Pemkab Dompu Bupati Dompu Bambang Firdaus Layanan Hukum Posbankum

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