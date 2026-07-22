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Kemenkum NTB Ajak UMKM Binaan PLN Sadar Kekayaan Intelektual, Manfaatnya Besar

Rabu, 22 Juli 2026 – 18:10 WIB
Kemenkum NTB Ajak UMKM Binaan PLN Sadar Kekayaan Intelektual, Manfaatnya Besar - JPNN.com Bali
Kadiv Yankum Kemenkum NTB Anna Ernita memberikan materi di depan 30 pelaku UMKM Sumbawa terkait pendaftaran merek di Ballroom Millie Style Hotel, Sumbawa, Selasa (21/7) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - 30 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT PLN (Persero) UIW NTB mendapatkan pembekalan intensif terkait pendaftaran merek dari Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (21/7).

Berlokasi di Ballroom Millie Style Hotel, kegiatan ini merupakan buah kolaborasi strategis antara Kanwil Kemenkum NTB dan Rumah BUMN Sumbawa.

Langkah ini digelar guna memperkuat pemahaman para pengusaha lokal akan pentingnya perlindungan hukum, sekaligus mendampingi mereka secara langsung dalam proses pengajuan merek dagang.

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Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, Manager Rumah BUMN Sumbawa, Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual, Tim Rumah BUMN Sumbawa, serta para pelaku UMKM binaan PT PLN (Persero) UIW NTB.

Mewakili Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita menyampaikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) UIW NTB dan Rumah BUMN Sumbawa atas terselenggaranya pembekalan perlindungan merek bagi UMKM.

Anna menjelaskan bahwa merek memiliki peran strategis dalam membedakan produk atau jasa milik suatu pelaku usaha dengan produk lain yang beredar di pasaran.

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Merek juga menjadi salah satu unsur penting dalam membangun reputasi, loyalitas konsumen, dan daya saing usaha.

Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memahami proses pendaftaran merek secara menyeluruh, mulai dari menentukan nama dan logo merek, memilih kelas barang atau jasa, melakukan penelusuran terhadap merek yang telah terdaftar, hingga mempersiapkan persyaratan administrasi.

30 pelaku UMKM binaan PT PLN (Persero) UIW NTB mendapatkan pembekalan intensif terkait pendaftaran merek dari Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (21/7).
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TAGS   Kemenkum NTB Kadiv Yankum Anna Ernita PT PLN Persero PT PLN (Persero) UIW NTB Rumah BUMN Sumbawa kekayaan intelektual Daftar Merek

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