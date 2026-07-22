JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Tim Gabungan Verifikasi Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara

Tim Gabungan Verifikasi Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara

Rabu, 22 Juli 2026 – 17:57 WIB
Tim Gabungan Verifikasi Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara - JPNN.com Bali
Tim Pemeriksa Substantif Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pemeriksaan substantif lapangan terhadap permohonan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara, Selasa (21/7/2026). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Tim Pemeriksa Substantif Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pemeriksaan substantif lapangan terhadap permohonan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara, Selasa (21/7/2026).

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi faktual di wilayah produksi dengan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara.

Pemeriksaan lapangan dilakukan pada tiga titik lokasi budidaya Kopi Robusta Rinjani di dalam areal hutan kopi.

Baca Juga:

Tim melakukan verifikasi secara langsung terhadap kondisi lahan, karakteristik tanaman, teknik pemeliharaan, proses panen, hingga penanganan hasil pascapanen.

Kawasan tersebut merupakan salah satu wilayah yang tercantum dalam peta permohonan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara.

Areal seluas kurang lebih 221 hektare tersebut dikelola oleh sekitar 200 anggota dengan menerapkan pola pengelolaan hutan dan budidaya kopi yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan produksi.

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan bahwa pemeriksaan substantif merupakan tahapan penting.

Hal ini untuk memastikan Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara memiliki karakteristik, mutu, reputasi, dan keterkaitan geografis yang sesuai dengan dokumen permohonan.

DJKI bersama Kemenkum NTB melaksanakan pemeriksaan substantif lapangan terhadap permohonan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kopi Robusta Kopi Robusta Rinjani lombok utara Ditjen KI Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati indikasi geografis Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Update Bursa Transfer: Bali United Diperkuat 10 Pemain Asing, Tembus Rp110,3 M - JPNN.com Bali

    Update Bursa Transfer: Bali United Diperkuat 10 Pemain Asing, Tembus Rp110,3 M

  2. Profil Bek Anyar Bali United Thomas Lam: Reuni dengan Thom Haye & Johnny Jansen - JPNN.com Bali

    Profil Bek Anyar Bali United Thomas Lam: Reuni dengan Thom Haye & Johnny Jansen

  3. Bali United Rekrut Eks Bek Liga Siprus Thomas Lam, Tandem Pas Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Eks Bek Liga Siprus Thomas Lam, Tandem Pas Joao Ferrari

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU