Tim Gabungan Verifikasi Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Tim Pemeriksa Substantif Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pemeriksaan substantif lapangan terhadap permohonan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara, Selasa (21/7/2026).

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi faktual di wilayah produksi dengan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara.

Pemeriksaan lapangan dilakukan pada tiga titik lokasi budidaya Kopi Robusta Rinjani di dalam areal hutan kopi.

Tim melakukan verifikasi secara langsung terhadap kondisi lahan, karakteristik tanaman, teknik pemeliharaan, proses panen, hingga penanganan hasil pascapanen.

Kawasan tersebut merupakan salah satu wilayah yang tercantum dalam peta permohonan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara.

Areal seluas kurang lebih 221 hektare tersebut dikelola oleh sekitar 200 anggota dengan menerapkan pola pengelolaan hutan dan budidaya kopi yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan produksi.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan bahwa pemeriksaan substantif merupakan tahapan penting.

Hal ini untuk memastikan Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara memiliki karakteristik, mutu, reputasi, dan keterkaitan geografis yang sesuai dengan dokumen permohonan.