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Sah! Kemenkum NTB & Pemkab Lombok Utara Teken Nota Kesepakatan Pelayanan Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 – 10:14 WIB
Sah! Kemenkum NTB & Pemkab Lombok Utara Teken Nota Kesepakatan Pelayanan Hukum - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menandatangani Nota Kesepakatan, Senin (20/7) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Lombok Utara menandatangani Nota Kesepakatan sebagai landasan penguatan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing.

Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Senin (20/7) kemarin.

Penandatanganan yang disaksikan oleh para pemangku kepentingan terkait tersebut dirangkaikan dengan acara tasyakuran peringatan HUT ke-18 Kabupaten Lombok Utara.

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Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa Nota Kesepakatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi serta menghadirkan pelayanan hukum yang makin mudah dijangkau dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan langkah konkret memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemkab Lombok Utara.

Kami berharap kerja sama ini dapat ditindaklanjuti melalui program-program yang berdampak langsung bagi peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Kakanwil Milawati.

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Kakanwil Milawati menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan hukum membutuhkan dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, berbagai kebutuhan hukum masyarakat diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat, tepat, dan terpadu.

Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Lombok Utara menandatangani Nota Kesepakatan sebagai landasan penguatan sinergi dan kolaborasi dalam pelayanan hukum
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati pemkab lombok utara Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar HUT ke-18 Lombok Utara

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