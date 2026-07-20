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Kakanwil Milawati Sorot Tiga Fungsi Utama Sentra KI, Tolong Simak

Senin, 20 Juli 2026 – 15:57 WIB
Kakanwil Milawati Sorot Tiga Fungsi Utama Sentra KI, Tolong Simak - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya tata kelola dan fungsi teknis Sentra Kekayaan Intelektual (KI)saat Sosialisasi dan Launching Sentra KI Universitas Bima Internasional MFH di Aula Universitas Bima Internasional MFH, Senin (20/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, BIMA - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya tata kelola dan fungsi teknis Sentra Kekayaan Intelektual (KI) dalam mengelola aset intelektual perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikannya saat Sosialisasi dan Launching Sentra KI Universitas Bima Internasional MFH di Aula Universitas Bima Internasional MFH, Senin (20/7).

Kakanwil Milawati menegaskan bahwa Sentra KI bukan sekadar meja layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

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Sentra KI idealnya menjadi unit resmi perguruan tinggi yang memiliki fungsi administrasi dan legal, analisis serta valuasi KI, hingga kerja sama dan komersialisasi.

“Sentra KI bukan hanya meja layanan pendaftaran.

Sentra KI adalah unit resmi perguruan tinggi yang idealnya berada dalam koordinasi pimpinan bidang riset dan inovasi,” ujar Kakanwil Milawati.

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Kakanwil Milawati menjelaskan, terdapat tiga fungsi utama yang perlu dijalankan secara konsisten oleh Sentra KI.

Pertama, fungsi identifikasi dan inventarisasi.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya tata kelola dan fungsi teknis Sentra KI dalam mengelola aset intelektual perguruan tinggi
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TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB Sentra Kekayaan Intelektual Sentra KI Aset Perguruan Tinggi Universitas Bima Internasional MFH

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