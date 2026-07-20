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Sentra KI Hadir di Universitas Bima Internasional MFH, Kakanwil Milawati Merespons

Senin, 20 Juli 2026 – 15:13 WIB
Sentra KI Hadir di Universitas Bima Internasional MFH, Kakanwil Milawati Merespons - JPNN.com Bali
Acara seremoni Universitas Bima Internasional MFH meluncurkan Sentra Kekayaan Intelektual (KI), Senin (20/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, BIMA - Universitas Bima Internasional MFH resmi meluncurkan Sentra Kekayaan Intelektual (KI), Senin (20/7).

Peluncuran ini dirangkai dengan Sosialisasi Sentra Kekayaan Intelektual di aula Universitas Bima Internasional MFH.

Peluncuran Sentra KI ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelindungan dan pengelolaan karya intelektual civitas akademika.

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Kegiatan dihadiri civitas akademika dan mahasiswa Universitas Bima Internasional MFH serta perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi se-Kota Mataram.

Kehadiran Sentra KI diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran sivitas akademika terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual.

Rektor Universitas Bima Internasional MFH Ajeng Dian Pertiwi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan sehingga Sentra Kekayaan Intelektual dapat diwujudkan di lingkungan perguruan tinggi.

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Menurutnya, perguruan tinggi memiliki banyak potensi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dosen maupun mahasiswa.

Mulai dari buku ajar, buku referensi, publikasi, hasil penelitian, karya seni, hingga berbagai karya lainnya.

Universitas Bima Internasional MFH resmi meluncurkan Sentra Kekayaan Intelektual (KI), Senin (20/7), jadi langkah strategis melindungi karya dosen & mahasiswa
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TAGS   Universitas Bima Internasional MFH Sentra Kekayaan Intelektual Sentra KI kekayaan intelektual Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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