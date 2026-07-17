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Kemenkum NTB Genjot Kapasitas Penyuluh Hukum, Tangkal Paham Terorisme ke Anak

Jumat, 17 Juli 2026 – 22:45 WIB
Kemenkum NTB Genjot Kapasitas Penyuluh Hukum, Tangkal Paham Terorisme ke Anak - JPNN.com Bali
Kadiv PPPH Edward James Sinaga membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terorisme yang berlangsung di Ruang ZI Kemenkum NTB, Jumat (17/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat peran Penyuluh Hukum dalam mencegah penyebaran paham terorisme di masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terorisme yang berlangsung di Ruang ZI Kemenkum NTB, Jumat (17/7).

‎‎Kegiatan ini diikuti Kadiv P3H Edward James Sinaga, Ketua Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Sukran, Dosen Hukum Pidana Universitas Mataram sekaligus relawan Sahabat Anak NTB Ruli, serta para Penyuluh Hukum.

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‎‎Kegiatan ini dibuka Kadiv P3H Edward James Sinaga.

Edward James Sinaga dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan wawasan dan informasi bagi Penyuluh Hukum dalam melakukan pencegahan terorisme, khususnya terhadap anak-anak.

‎‎"Agar Penyuluh Hukum mempunyai kemampuan yang tepat saat melakukan kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat atau Posbankum yang ada di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat terkait pencegahan terorisme," ujar Edward.

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‎Sukran menyampaikan pengalaman LPA NTB dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang terlibat maupun terpapar tindak terorisme.

LPA NTB juga telah melaksanakan berbagai kegiatan di sejumlah wilayah NTB melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dalam negeri, serta mitra internasional.

Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat peran Penyuluh Hukum dalam mencegah penyebaran paham terorisme di masyarakat.
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TAGS   Kemenkum NTB Penyuluh Hukum Paham Terorisme anak Kadiv PPPH Edward James Sinaga LPA NTB universitas mataram Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Sahabat Anak NTB

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