Menteri Hukum Resmi Ambil Sumpah Luke Vickery Jadi WNI, Harapannya Besar

bali.jpnn.com, SYDNEY - ‎Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas resmi mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pesepakbola asal Hawai, USA, Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia, Kamis (16/7).

‎‎Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang.

Sebelumnya, Luke Vickery diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026.

‎‎Setelah melalui seleksi administrasi dan kajian Tim Pemeriksa Peneliti Pemberian Kewarganegaraan (TP3K) lintas kementerian, Luke dinilai layak untuk diberikan kewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya, proses rekomendasi di DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 dan diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai WNI.

‎‎Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berharap Luke dapat berjuang bersama pemain timnas lainnya untuk mewujudkan keinginan Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia tampil di Piala Dunia 2030.

‎‎“Saya berharap Luke bisa berjuang bersama dengan pemain timnas lain untuk bahu membahu mewujudkan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia, untuk tampil di Piala Dunia 2030,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

‎‎Luke Anthony Vickery merupakan pesepakbola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawai dan saat ini berusia 19 tahun.