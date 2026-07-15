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Kemenkum NTB Dorong Gerabah Banyumulek Kantongi Sertifikat Indikasi Geografis

Rabu, 15 Juli 2026 – 19:27 WIB
Kemenkum NTB Dorong Gerabah Banyumulek Kantongi Sertifikat Indikasi Geografis - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi Indikasi Geografis (IG) Gerabah Banyumulek di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (15/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi Indikasi Geografis (IG) Gerabah Banyumulek di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (15/7).

Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan Sosialisasi Strategi Pemasaran Gerabah Berdaya Saing Global yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan Universitas Mataram.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemkab Lombok Barat, Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB, peneliti Universitas Mataram, serta para peserta KIAT Gerabah Lombok.

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Momentum ini dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada para perajin dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya pelindungan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum yang dapat menjaga identitas dan reputasi produk unggulan daerah.

Dalam sesi sosialisasi, Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB memaparkan konsep Indikasi Geografis.

Kemudian manfaat pelindungan hukum, persyaratan pendaftaran, hingga tahapan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.

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Disampaikan bahwa pelindungan Indikasi Geografis tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap produk unggulan daerah, tetapi juga berperan dalam menjaga reputasi, karakteristik, kualitas, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing Gerabah Banyumulek di pasar nasional maupun internasional.

“Pelindungan Indikasi Geografis merupakan langkah strategis untuk menjaga reputasi, karakteristik, dan kualitas Gerabah Banyumulek sebagai produk khas daerah.

Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi Indikasi Geografis (IG) Gerabah Banyumulek di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (15/7).
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TAGS   Kemenkum NTB Gerabah Banyumulek Sertifikat Indikasi Geografis Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati universitas mataram pemkab lombok barat

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