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Diseminasi Layanan AHU Online: Kemenkum NTB Dorong Legalitas UMKM di Sumbawa

Selasa, 14 Juli 2026 – 19:57 WIB
Diseminasi Layanan AHU Online: Kemenkum NTB Dorong Legalitas UMKM di Sumbawa - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri Diseminasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online di Aula Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (14/7). Foto; Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - ‎Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online di Aula Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (14/7).

Kegiatan ini menjadi upaya memperluas pemahaman masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengenai pentingnya legalitas usaha melalui layanan AHU Online.

‎‎Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetiyo.

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Diseminasi juga menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar, dengan peserta yang berasal dari pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa.

‎Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa legalitas merupakan fondasi penting dalam membangun usaha yang berdaya saing.

Ia berharap legalitas mampu mendorong UMKM Sumbawa menjadi lebih unggul, maju, dan sejahtera, serta mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

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‎‎"Legalitas usaha bukan sekadar administrasi, tetapi fondasi kemandirian ekonomi masyarakat," ujar Budi Prasetiyo.‎

‎Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Sumbawa untuk terus bersinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum NTB dalam memperkuat ekosistem hukum usaha yang mudah, cepat, dan mandiri.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online di Aula Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (14/7).
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TAGS   Layanan AHU Online Diseminasi Layanan AHU Online Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati UMKM sumbawa Pemkab Sumbawa

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