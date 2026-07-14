Diseminasi Layanan AHU Online: Kemenkum NTB Dorong Legalitas UMKM di Sumbawa

bali.jpnn.com, SUMBAWA - ‎Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online di Aula Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (14/7).

Kegiatan ini menjadi upaya memperluas pemahaman masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengenai pentingnya legalitas usaha melalui layanan AHU Online.

‎‎Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetiyo.

Diseminasi juga menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar, dengan peserta yang berasal dari pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa.

‎Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa legalitas merupakan fondasi penting dalam membangun usaha yang berdaya saing.

Ia berharap legalitas mampu mendorong UMKM Sumbawa menjadi lebih unggul, maju, dan sejahtera, serta mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

‎‎"Legalitas usaha bukan sekadar administrasi, tetapi fondasi kemandirian ekonomi masyarakat," ujar Budi Prasetiyo.‎

‎Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Sumbawa untuk terus bersinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum NTB dalam memperkuat ekosistem hukum usaha yang mudah, cepat, dan mandiri.