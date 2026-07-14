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Kemenkum NTB Sosialisasi Pendaftaran Merek Kolektif KDMP, Kakanwil Ungkap Fakta

Selasa, 14 Juli 2026 – 17:58 WIB
Kemenkum NTB Sosialisasi Pendaftaran Merek Kolektif KDMP, Kakanwil Ungkap Fakta - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memberi sambutan saat Sosialisasi dan Pendampingan Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Sumbawa di aula Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (14/7).Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Sumbawa di aula Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (14/7).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman koperasi mengenai pentingnya pelindungan hukum terhadap produk unggulan desa melalui pendaftaran merek kolektif.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Budi Prasetiyo menegaskan pentingnya legalitas usaha dalam mendukung pengembangan UMKM dan koperasi.

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Menurutnya, transformasi usaha informal menjadi usaha berbadan hukum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kakanwil Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil Milawati menekankan bahwa legalitas badan hukum dan pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam pengembangan usaha.

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Ia menjelaskan bahwa merek kolektif dapat menjadi instrumen penting untuk membangun identitas bersama sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk yang dihasilkan oleh anggota koperasi.

“Di Nusa Tenggara Barat telah terbentuk 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati KDMP Koperasi Merah Putih Pendaftaran Merek Kolektif Pemkab Sumbawa

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