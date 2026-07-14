Kemenkum NTB Siap Gelar Diseminasi Layanan AHU di Sumbawa, Ini Persiapannya!

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kanwil Kemenkum NTB terus mematangkan persiapan Diseminasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang akan digelar di Kabupaten Sumbawa.

Persiapan tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama Pemkab Sumbawa di ruang Kabag Hukum, Senin (13/7).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum.

‎Koordinasi dipimpin Kabid Pelayanan AHU Puri Adriatik Chasanova bersama jajaran dan diterima langsung Kabag Hukum Pemkab Sumbawa Lukman Bayuwarsah.

‎‎Dalam pertemuan tersebut, Puri Adriatik Chasanova menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi digelar Selasa hari ini (14/7) di Aula Kantor Bupati Sumbawa.

Kegiatan diseminsasi dirangkaikan dengan sosialisasi layanan Kekayaan Intelektual.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar dan Kanwil Kemenkum NTB.

‎Pemkab Sumbawa menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut.