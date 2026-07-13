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Kemenkum NTB Gandeng Dinas Koperasi, Genjot Merek Kolektif Sumbawa

Senin, 13 Juli 2026 – 17:05 WIB
Kemenkum NTB Gandeng Dinas Koperasi, Genjot Merek Kolektif Sumbawa - JPNN.com Bali
Tim Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Senin (13/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Tim Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Senin (13/7).

Koordinasi ini untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Permohonan Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kegiatan koordinasi berlangsung di Ruang Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.

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Koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah persiapan menjelang pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Permohonan Merek Kolektif KDMP yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (14/7) besok di Aula Kantor Bupati Sumbawa.

Selain memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelindungan merek, kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan diseminasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online kepada para peserta.

Tim Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong KDMP untuk memiliki kesadaran hukum dalam melindungi identitas dan produk unggulan yang dimiliki.

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“Melalui sosialisasi dan pendampingan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota KDMP mengenai pentingnya pelindungan merek kolektif.

Produk-produk unggulan yang dimiliki koperasi perlu mendapatkan perlindungan hukum agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih kuat,” ujar Tim Kanwil Kemenkum NTB.

Tim Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Senin (13/7).
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TAGS   Kemenkum NTB Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Sumbawa Merek Kolektif Permohonan Merek Kolektif Koperasi Merah Putih Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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