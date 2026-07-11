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Kakanwil Milawati Terima Kunjungan LBH LPA NTB, Bahas Penguatan Peran Paralegal

Sabtu, 11 Juli 2026 – 20:17 WIB
Kakanwil Milawati Terima Kunjungan LBH LPA NTB, Bahas Penguatan Peran Paralegal - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan Ketua Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB beserta jajarannya di Ruang Kepala Kantor Wilayah, Jumat (10/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan Ketua Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB beserta jajarannya di Ruang Kepala Kantor Wilayah, Jumat (10/7).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga serta Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua LPA NTB, Sukran, menyampaikan perkembangan pelaksanaan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bekerja sama dengan Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) Mataram.

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Ia menjelaskan bahwa tahapan penyampaian materi di kelas telah selesai dilaksanakan dan saat ini para peserta tengah memasuki tahap aktualisasi sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati berharap mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan paralegal dapat berperan aktif sebagai penggerak layanan bantuan hukum di lingkungan masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan tempat mereka berdomisili.

Menurutnya, keberadaan paralegal memiliki peran penting dalam mendukung akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.

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“Paralegal yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan dapat menjadi motor penggerak di daerahnya masing-masing.

Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan fungsi Pos Bantuan Hukum, terutama di wilayah yang masih belum aktif dalam pelaporan dan pelaksanaan layanan bantuan hukum kepada masyarakat,” ujar Kakanwil Milawati.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan Ketua Pemberi Bantuan Hukum LBH LPA NTB
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TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB LBH LPA NTB paralegal Universitas Al Azhar Unizar

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