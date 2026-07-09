JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda Pemilihan Kepala Desa Lombok Timur, Ini Catatannya

Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda Pemilihan Kepala Desa Lombok Timur, Ini Catatannya

Kamis, 09 Juli 2026 – 20:54 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda Pemilihan Kepala Desa Lombok Timur, Ini Catatannya - JPNN.com Bali
Foto bersama seusai penandatanganan Berita Acara Selesai Harmonisasi oleh Kadiv PPPH Edward James Sinaga bersama Kabag Hukum Pemkab Lombok Timur Biawansyah Putra, Kamis (9/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Kamis (9/7).

Rapat harmonisasi ini membahas Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Pemkab Lombok Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB.

Baca Juga:

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga.

Edward James Sinaga menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal ini untuk memastikan kesesuaian materi muatan dengan peraturan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta kaidah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

“Harmonisasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Paling penting memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Edward James Sinaga.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Kamis (9/7).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kadiv PPPH Edward James Sinaga harmonisasi Raperda Pemilihan Kepala Desa Lombok Timur Pemkab Lombok Timur Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Rapat Harmonisasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dewa Majesta Senang Bantu Timnas U17 Gilas Malaysia, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Dewa Majesta Senang Bantu Timnas U17 Gilas Malaysia, Responsnya Berkelas

  2. ASEAN Championship 2026: John Herdman Panggil 50 Pemain, Tiga dari Bali United - JPNN.com Bali

    ASEAN Championship 2026: John Herdman Panggil 50 Pemain, Tiga dari Bali United

  3. Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru - JPNN.com Bali

    Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU