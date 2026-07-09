Kakanwil Milawati Dorong Produk Warga Binaan Naik Kelas Lewat Pelindungan KI

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melaksanakan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Rabu (8/7).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pembinaan warga binaan, khususnya dalam pengembangan produk hasil karya warga binaan serta perluasan akses bantuan hukum di lingkungan pemasyarakatan.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati disambut langsung Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB Ketut Akbar Herry Achjar bersama Kalapas Perempuan Kelas III Mataram Udur Martionna.

Kakanwil Milawati meninjau berbagai hasil produk warga binaan yang dikembangkan melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Mataram.

Menurutnya, hasil karya warga binaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga perlu mendapatkan perhatian dari sisi perlindungan hukum, khususnya melalui Kekayaan Intelektual.

“Produk-produk warga binaan ini memiliki potensi yang sangat baik.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan setiap karya, merek, desain, maupun inovasi yang lahir dari proses pembinaan mendapatkan pelindungan Kekayaan Intelektual.

Dengan pelindungan yang tepat, produk warga binaan dapat memiliki nilai tambah, daya saing, dan peluang pengembangan yang lebih luas,” ujar Kakanwil Milawati.