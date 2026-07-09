JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Milawati Dorong Produk Warga Binaan Naik Kelas Lewat Pelindungan KI

Kakanwil Milawati Dorong Produk Warga Binaan Naik Kelas Lewat Pelindungan KI

Kamis, 09 Juli 2026 – 08:14 WIB
Kakanwil Milawati Dorong Produk Warga Binaan Naik Kelas Lewat Pelindungan KI - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melaksanakan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Rabu (8/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melaksanakan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Rabu (8/7).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pembinaan warga binaan, khususnya dalam pengembangan produk hasil karya warga binaan serta perluasan akses bantuan hukum di lingkungan pemasyarakatan.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati disambut langsung Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB Ketut Akbar Herry Achjar bersama Kalapas Perempuan Kelas III Mataram Udur Martionna.

Baca Juga:

Kakanwil Milawati meninjau berbagai hasil produk warga binaan yang dikembangkan melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Mataram.

Menurutnya, hasil karya warga binaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga perlu mendapatkan perhatian dari sisi perlindungan hukum, khususnya melalui Kekayaan Intelektual.

“Produk-produk warga binaan ini memiliki potensi yang sangat baik.

Baca Juga:

Oleh karena itu, penting untuk memastikan setiap karya, merek, desain, maupun inovasi yang lahir dari proses pembinaan mendapatkan pelindungan Kekayaan Intelektual.

Dengan pelindungan yang tepat, produk warga binaan dapat memiliki nilai tambah, daya saing, dan peluang pengembangan yang lebih luas,” ujar Kakanwil Milawati.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melaksanakan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Rabu (8/7) mengecek produk warga binaan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati warga binaan Lapas Perempuan Kelas III Mataram Kanwil Ditjen Pemasyaratan NTB kekayaan intelektual Perlindungan KI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. ASEAN Championship 2026: John Herdman Panggil 50 Pemain, Tiga dari Bali United - JPNN.com Bali

    ASEAN Championship 2026: John Herdman Panggil 50 Pemain, Tiga dari Bali United

  2. Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru - JPNN.com Bali

    Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru

  3. Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel - JPNN.com Bali

    Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU