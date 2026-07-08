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Kakanwil Milawati Apresisi BALE KITA Hadir di NTB, Dukung Penguatan Produk Lokal

Rabu, 08 Juli 2026 – 18:09 WIB
Kakanwil Milawati Apresisi BALE KITA Hadir di NTB, Dukung Penguatan Produk Lokal - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menghadiri Grand Launching BALE KITA yang diresmikan langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, bersama jajaran Forkopimda Provinsi NTB, Rabu (8/7). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menghadiri Grand Launching BALE KITA yang diresmikan langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, bersama jajaran Forkopimda Provinsi NTB, Rabu (8/7).

BALE KITA dihadirkan sebagai ruang promosi produk unggulan daerah yang diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, UMKM, komunitas kreatif, serta berbagai produk khas Nusa Tenggara Barat.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati turut menyaksikan peresmian BALE KITA sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah.

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Kakanwil Milawati menyampaikan bahwa kehadiran BALE KITA menjadi langkah positif dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi produk-produk daerah agar semakin dikenal masyarakat.

Menurutnya, produk lokal NTB memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, baik dari sisi kualitas, pemasaran, maupun perlindungan hukum.

“BALE KITA menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat.

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Produk lokal NTB memiliki kualitas dan karakter yang kuat, sehingga perlu terus didukung agar mampu memiliki daya saing yang lebih luas,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Ia menambahkan, penguatan produk daerah juga perlu dibarengi dengan perhatian terhadap aspek legalitas dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menghadiri Grand Launching BALE KITA yang diresmikan langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal
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TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB BALE KITA Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal produk UMKM produk lokal ekonomi kreatif

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