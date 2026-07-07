Menkum Supratman & Dirjen WIPO Sepakat Bangun Ekosistem KI Indonesia

bali.jpnn.com, JENEWA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bertemu Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang di Jenewa, Swiss, Senin (6/7).

Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kerja sama dalam pengembangan ekosistem kekayaan intelektual (KI), percepatan transformasi layanan, hingga peningkatan peran Indonesia dalam sistem KI global.

Menkum Supratman menyampaikan apresiasi atas dukungan teknis WIPO yang selama ini membantu modernisasi sistem dan penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama strategis di berbagai bidang.

"Kami berterima kasih atas perhatian WIPO terhadap berbagai program penguatan sistem kekayaan intelektual di Indonesia, termasuk dukungannya terhadap program Pasti Ada Solusi.

Program itu untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin transparan dan akuntabel melalui reformasi birokrasi," ujar Menkum Supratman.

Menkum Supratman juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan diri menjadi International Searching Authority (ISA).

Menurutnya, pemerintah terus menyiapkan infrastruktur administratif, hukum, dan operasional untuk memenuhi persyaratan tersebut.