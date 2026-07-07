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Menkum Supratman & Dirjen WIPO Sepakat Bangun Ekosistem KI Indonesia

Selasa, 07 Juli 2026 – 22:16 WIB
Menkum Supratman & Dirjen WIPO Sepakat Bangun Ekosistem KI Indonesia - JPNN.com Bali
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bertemu Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang di Jenewa, Swiss, Senin (6/7) kemarin membahas ekosistem KI di Indonesia. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JENEWA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bertemu Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang di Jenewa, Swiss, Senin (6/7).

Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kerja sama dalam pengembangan ekosistem kekayaan intelektual (KI), percepatan transformasi layanan, hingga peningkatan peran Indonesia dalam sistem KI global.

Menkum Supratman menyampaikan apresiasi atas dukungan teknis WIPO yang selama ini membantu modernisasi sistem dan penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

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Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama strategis di berbagai bidang.

"Kami berterima kasih atas perhatian WIPO terhadap berbagai program penguatan sistem kekayaan intelektual di Indonesia, termasuk dukungannya terhadap program Pasti Ada Solusi.

Program itu untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin transparan dan akuntabel melalui reformasi birokrasi," ujar Menkum Supratman.

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Menkum Supratman juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan diri menjadi International Searching Authority (ISA).

Menurutnya, pemerintah terus menyiapkan infrastruktur administratif, hukum, dan operasional untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bertemu Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang di Jenewa, Swiss, Senin (6/7).
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TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas Dirjen WIPO Daren Tang Jenewa World Intellectual Property Organization kekayaan intelektual Ditjen KI Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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