Puri Adriatik Berbagi Praktik Pencegahan Korupsi di BPMP NTB, Sentil Integritas

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili Kabid Pelayanan AHU Puri Adriatik Chasanova, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Internalisasi Anti-Fraud di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB, Senin (6/7).

Acara yang dihadiri oleh Plt. Kepala BPMP NTB, jajaran pegawai, serta perwakilan KPPN Mataram ini bertujuan untuk memperkuat integritas, transparansi, dan tata kelola birokrasi yang bersih dari kecurangan di lingkungan instansi pemerintah.

Puri Adriatik Chasanova menjelaskan pentingnya integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

Ia menguraikan definisi dan mekanisme pelaporan gratifikasi, prinsip menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan, berbagai jenis gratifikasi, hingga benturan kepentingan beserta penyebab, risiko, dan strategi pencegahannya.

"Semua aturan yang ada tidak akan berjalan optimal tanpa adanya budaya integritas.

Kunci keberhasilannya terletak pada komitmen pimpinan sebagai role model yang memberikan keteladanan nyata di lingkungan kerja sehari-hari.

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Mari berkomitmen berani berkata tidak pada gratifikasi ilegal dan bersikap transparan ketika menghadapi benturan kepentingan," ujar Puri Adriatik Chasanova.

Selain materi mengenai integritas, Puri Adriatik Chasanova juga membagikan pengalaman Kanwil Kemenkum NTB dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menitikberatkan pada capaian enam area perubahan.