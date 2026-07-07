Desa Wisata Meninting Kini Punya Bale Mediasi 3 Pilar, Kakanwil Milawati Merespons

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB mendampingi peresmian Bale Mediasi 3 Pilar TNI/Polri di Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Senin (6/7).

Hal ini sebagai upaya memperkuat akses keadilan dan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat melalui pendekatan restorative justice.

Kegiatan dihadiri Kadiv PPPH Edward James Sinaga bersama jajaran Kanwil Kemenkum NTB, Camat Meninting, Kapolsek Meninting, unsur TNI/Polri dan pemerintah desa.

Kepala Desa Meninting menyampaikan bahwa keberhasilan desa meraih Bale Mediasi 3 Pilar Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 tidak terlepas dari pengalaman mengikuti Peacemaker Justice Award Tahun 2024 yang diselenggarakan BPHN.

Edward James Sinaga menegaskan bahwa Bale Mediasi dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

Sinergi pemerintah desa, paralegal, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas diharapkan mampu mengedepankan penyelesaian perkara melalui restorative justice.

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Kapolsek Meninting AKP I Putu Krisna Varanda mengajak seluruh pihak memperkuat upaya pencegahan.

Caranya melalui penyuluhan hukum mengenai bahaya narkoba, pencurian kendaraan bermotor, minuman keras, serta penggunaan media sosial secara bijak, mengingat Desa Meninting merupakan salah satu desa wisata di NTB.