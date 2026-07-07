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Kemenkum NTB & Bali Memperketat Dokumentasi Budaya, Cegah Salah Klaim Wastra Tradisional

Selasa, 07 Juli 2026 – 08:45 WIB
Kemenkum NTB & Bali Memperketat Dokumentasi Budaya, Cegah Salah Klaim Wastra Tradisional - JPNN.com Bali
Jajaran Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dan koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Senin (6/7). Kunker ini dalam rangka memperkuat sinergi pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), khususnya terhadap wastra tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dan koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Senin (6/7).

Kunker ini dalam rangka memperkuat sinergi pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), khususnya terhadap wastra tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati disambut langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah.

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Keduanya didampingi pejabat dari masing-masing Kantor Wilayah.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa kunjungan koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum NTB memperkuat upaya pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Kanwil Kemenkum NTB sebagai momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal.

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Ia menjelaskan bahwa capaian pelayanan Kekayaan Intelektual di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan melalui sinergi bersama BRIDA, Sentra Kekayaan Intelektual perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIDA Kota Mataram mengangkat sejumlah isu strategis.

Kunker ini dalam rangka memperkuat sinergi pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), khususnya terhadap wastra tradisional sebagai Ekspresi Budaya
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TAGS   Kemenkum NTB Kemenkum Bali Wastra Tradisional tenun Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Perlindungan Kekayaan Intelektual kekayaan intelektual

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