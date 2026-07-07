Praktik Baik BRIDA Gianyar Jadi Inspirasi Kemenkum NTB Melindungi Inovasi Lokal

bali.jpnn.com, GIANYAR - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kunjungan koordinasi ke Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Gianyar, Bali, Senin (6/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat BRIDA Gianyar ini menjadi wadah berbagi praktik baik dalam penguatan ekosistem inovasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).

Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi di bidang penelitian, pengembangan, serta inovasi daerah.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memimpin jalannya diskusi bersama Kepala BRIDA Gianyar I Ketut Sedana.

Pertemuan juga dihadiri Kabag Hukum Kabupaten Gianyar, Kabid Bidang Pengembangan Inovasi Daerah BRIDA Kota Mataram, serta Analis Kekayaan Intelektual Kemenkum NTB.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil penelitian, inovasi, karya cipta, merek, paten, desain industri, hingga berbagai bentuk Kekayaan Intelektual lainnya.

Oleh karena itu, keberadaan BRIDA sebagai lembaga yang mengoordinasikan riset dan inovasi di daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan Kementerian Hukum.

Khususnya dalam mendorong setiap hasil riset dan inovasi memperoleh perlindungan hukum melalui pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.