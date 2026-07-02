Kanwil Kemenkum NTB Terima Sertifikat WBBM 2025, Kakanwil Milawati Buka Suara

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (2/7).

Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum NTB menerima sertifikat penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Predikat WBBM sebelumnya diumumkan pada ajang SAKIP dan ZI Award 2025 pada Februari 2026 lalu.

Sertifikat WBBM diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Hukum kepada satuan kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Selain Kanwil Kementerian Hukum NTB, sertifikat tersebut juga diserahkan kepada beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

Sertifikat ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

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Predikat WBBM yang diraih Kanwil Kementerian Hukum NTB sebelumnya diumumkan pada ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang berlangsung pada Februari 2026.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.