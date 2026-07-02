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Rakor Kinerja: Menkum Minta Jajaran Kawal Ketat Program Prioritas Pemerintah

Kamis, 02 Juli 2026 – 16:36 WIB
Rakor Kinerja: Menkum Minta Jajaran Kawal Ketat Program Prioritas Pemerintah - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum RI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia di Graha Pengayoman, Kamis (2/7).

Kegiatan ini menjadi forum evaluasi atas capaian kinerja Semester I sekaligus ruang penyusunan langkah strategis dalam menghadapi pelaksanaan program kerja pada Semester II Tahun 2026.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, turut menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran.

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Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB menjadi bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola organisasi.

Terutama untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memastikan pelaksanaan program dan layanan hukum berjalan semakin optimal bagi masyarakat.

Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan program kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

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Melalui pengendalian kinerja, setiap capaian dianalisis secara menyeluruh, mulai dari evaluasi akuntabilitas, pemberian apresiasi atas capaian, identifikasi kendala, hingga penyusunan solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Menkum Supratman minta seluruh jajaran Kementerian Hukum terus mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah sebagaimana arahan Presiden Prabowo
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TAGS   Rapat Kinerja Semester I 2026 Menkum Supratman Andi Agtas Kemenkum NTB Kementerian Hukum Presiden Prabowo Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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