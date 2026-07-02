Dirjen KI Tantang Kemenkum NTB Jadikan Kre Aleng Produk Indikasi Geografis

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, bersama jajaran melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Rabu (1/7).

Pertemuan tersebut membahas penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), pengembangan Indikasi Geografis (IG), serta optimalisasi Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan perkembangan pelindungan KIK Kre Alang Sumbawa yang telah didukung melalui penelitian akademik, penyusunan ensiklopedi, serta pendokumentasian motif dan nilai filosofisnya sebagai bagian dari pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah juga melaporkan perkembangan pengajuan Indikasi Geografis Tenun Muna Pa'a Dompu serta potensi tenun Sembalun yang masih terus dikaji untuk pengembangan pelindungan kekayaan intelektual berbasis potensi daerah.

"Kami terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat agar potensi kekayaan intelektual di Nusa Tenggara Barat memperoleh pelindungan yang optimal.

Pelindungan ini tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan daya saing produk unggulan daerah," ujar I Gusti Putu Milawati.

Selain membahas KIK dan Indikasi Geografis, Kepala Kantor Wilayah turut melaporkan perkembangan pembentukan Sentra KI di Nusa Tenggara Barat yang hingga Juni 2026 telah mencapai 29 Sentra KI pada perguruan tinggi dan 2 Sentra KI pada perangkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, hingga keberlanjutan operasional Sentra KI sebagai pusat layanan kekayaan intelektual.