JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Tenun, Kopi & UMKM Sembalun Didorong Naik Kelas Lewat Legalitas Usaha dan KI

Tenun, Kopi & UMKM Sembalun Didorong Naik Kelas Lewat Legalitas Usaha dan KI

Selasa, 30 Juni 2026 – 20:48 WIB
Tenun, Kopi & UMKM Sembalun Didorong Naik Kelas Lewat Legalitas Usaha dan KI - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mendorong pelaku UMKM di Kecamatan Sembalun memperkuat legalitas usaha dan perlindungan Kekayaan Intelektual. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB mendorong pelaku UMKM di Kecamatan Sembalun memperkuat legalitas usaha dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Hal ini disampaikan dalam sosialisasi yang diikuti pelaku UMKM, komunitas tenun, pelaku pariwisata, pengurus Koperasi Desa, kader PKK, dan masyarakat setempat, Selasa (30/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati beserta Camat Sembalun, dan Kepala Desa Sembalun Lawang.

Baca Juga:

Camat Sembalun Suherman menyampaikan bahwa Sembalun memiliki banyak potensi unggulan, mulai dari tenun, kopi, hasil pertanian, kuliner, hingga pariwisata.

Yang perlu diperkuat melalui legalitas dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Kakanwil Milawati menegaskan bahwa legalitas usaha melalui Perseroan Perorangan dan perlindungan merek menjadi langkah penting agar UMKM lebih dipercaya, memiliki daya saing, dan mampu naik kelas.

Baca Juga:

“Legalitas bukan sekadar administrasi, tetapi pondasi agar usaha masyarakat makin kuat, dipercaya, dan mampu bersaing,” kata Kakanwil Milawati.

Menindaklanjuti penyampaian komunitas tenun terkait 10 motif tenun asli Sembalun, Kanwil Kemenkum NTB akan berkoordinasi melalui Bidang Kekayaan Intelektual.

Kanwil Kemenkum NTB mendorong pelaku UMKM di Kecamatan Sembalun memperkuat legalitas usaha dan perlindungan Kekayaan Intelektual.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   tenun kopi UMKM Desa Sembalun Lawang pariwisata Perlindungan Kekayaan Intelektual Kemenkum NTB Sembalun Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara - JPNN.com Bali

    Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara

  2. PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas - JPNN.com Bali

    PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas

  3. Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo - JPNN.com Bali

    Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU