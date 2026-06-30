Tenun, Kopi & UMKM Sembalun Didorong Naik Kelas Lewat Legalitas Usaha dan KI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB mendorong pelaku UMKM di Kecamatan Sembalun memperkuat legalitas usaha dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Hal ini disampaikan dalam sosialisasi yang diikuti pelaku UMKM, komunitas tenun, pelaku pariwisata, pengurus Koperasi Desa, kader PKK, dan masyarakat setempat, Selasa (30/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati beserta Camat Sembalun, dan Kepala Desa Sembalun Lawang.

Camat Sembalun Suherman menyampaikan bahwa Sembalun memiliki banyak potensi unggulan, mulai dari tenun, kopi, hasil pertanian, kuliner, hingga pariwisata.

Yang perlu diperkuat melalui legalitas dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Kakanwil Milawati menegaskan bahwa legalitas usaha melalui Perseroan Perorangan dan perlindungan merek menjadi langkah penting agar UMKM lebih dipercaya, memiliki daya saing, dan mampu naik kelas.

“Legalitas bukan sekadar administrasi, tetapi pondasi agar usaha masyarakat makin kuat, dipercaya, dan mampu bersaing,” kata Kakanwil Milawati.

Menindaklanjuti penyampaian komunitas tenun terkait 10 motif tenun asli Sembalun, Kanwil Kemenkum NTB akan berkoordinasi melalui Bidang Kekayaan Intelektual.