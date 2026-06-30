Kemenkum NTB & Pemkab Sumbawa Harmonisasi Lima Raperbup, Ini yang Diperbaiki

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mempertegas komitmennya dalam menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, selaras, dan berkepastian hukum.

Langkah ini diwujudkan melalui rapat harmonisasi lima Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

Kegiatan ini melibatkan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Sumbawa.

‎‎Rapat dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sumbawa, Jayakusuma.

Ia menyampaikan apresiasi atas pendampingan Kanwil Kemenkum NTB dalam proses harmonisasi.

Kabag Hukum Pemkab Sumbawa, Lukman Bayuwarsah, menjelaskan bahwa pembahasan turut melibatkan seluruh perangkat daerah pemrakarsa agar penyusunan regulasi berjalan lebih komprehensif.

‎‎Dalam rapat, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memberikan masukan terhadap lima rancangan peraturan bupati.

Mulai dari Raperbup Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, Pedoman Penagihan Pajak Daerah, Pengelolaan Arsip Terjaga, Pedoman Program Arsip Vital, serta Penegasan Batas Desa antara Desa Jotang Kecamatan Empang dan Desa Mata Kecamatan Tarano.