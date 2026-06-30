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KI NTB Rilis e-Monev, Wagub Indah: Keterbukaan Informasi Harus Jadi Budaya Kerja!

Selasa, 30 Juni 2026 – 08:25 WIB
KI NTB Rilis e-Monev, Wagub Indah: Keterbukaan Informasi Harus Jadi Budaya Kerja! - JPNN.com Bali
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri Rapat Koordinasi sekaligus Launching Elektronik Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi NTB Tahun 2026, Senin (29/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri Rapat Koordinasi sekaligus Launching Elektronik Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi NTB Tahun 2026.

Acara yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Provinsi NTB ini berlangsung khidmat di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin (29/6) kemarin.

Pada kegiatan tersebut, Kakanwil I Gusti Putu Milawati diwakili Tim Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik.

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Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sahnam.

Sahnam menegaskan bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan program prioritas Komisi Informasi untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap implementasi keterbukaan informasi.

Pada 2026, pelaksanaan e-Monev diikuti oleh 110 badan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

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Kegiatan ini diharapkan menjadi instrumen pembinaan, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, selanjutnya secara resmi meluncurkan e-Monev KIP Tahun 2026 sekaligus membuka Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik.

Kanwil Kemenkum NTB menghadiri Rapat Koordinasi sekaligus Launching Elektronik Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi NTB
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TAGS   Komisi Informasi NTB Kemenkum NTB e-Monev KIP 2026 Wagub NTB Indah Dharmayanti Budaya Kerja

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