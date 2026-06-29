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Kakanwil Milawati Buka Pelatihan Paralegal Mahasiswa Unizar, Ini Pesannya

Senin, 29 Juni 2026 – 20:16 WIB
Kakanwil Milawati Buka Pelatihan Paralegal Mahasiswa Unizar, Ini Pesannya - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati secara resmi membuka Pelatihan Paralegal bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar (Unizar), Senin (29/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati secara resmi membuka Pelatihan Paralegal bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar (Unizar), Senin (29/6).

Kegiatan yang digelar di Aula Abdurrahim Unizar ini merupakan buah kolaborasi strategis antara FH Unizar dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB selaku Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi.

Kerja sama ini bertujuan untuk mencetak paralegal muda yang siap terjun mengawal dan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat luas.

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Rektor Universitas Islam Al-Azhar, Muh. Ansyar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Universitas Islam Al-Azhar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, dan LPA NTB.

Menurutnya, pelatihan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh wawasan praktis dari para akademisi dan praktisi hukum.

Harapannya para mahasiswa Unizar mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

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Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa pelatihan paralegal merupakan bentuk nyata komitmen bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan Organisasi Bantuan Hukum dalam memperluas akses terhadap keadilan (access to justice), khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi preseden positif sekaligus laporan perdana kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengenai sinergi antara Organisasi Bantuan Hukum dan perguruan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati secara resmi membuka Pelatihan Paralegal bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar (Unizar)
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Universitas Islam Al-Azhar Mataram FH Unizar paralegal pelatihan paralegal LPA NTB

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