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Mudah & Cepat, Kemenkum NTB Dorong Pelaku Usaha di Lotim Manfaatkan AHU Online

Senin, 29 Juni 2026 – 19:48 WIB
Mudah & Cepat, Kemenkum NTB Dorong Pelaku Usaha di Lotim Manfaatkan AHU Online - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan AHU Online serta Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) di Aula Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Senin (29/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan AHU Online serta Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) di Aula Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Senin (29/6).

Mengusung tema "Pemanfaatan Layanan AHU Online secara Mudah, Cepat, dan Mandiri", kegiatan ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, pelaku UMKM, perangkat daerah terkait, serta peserta dari berbagai unsur masyarakat.

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Kakanwil I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memadukan dua agenda strategis, yakni Diseminasi Layanan AHU Online dan Sosialisasi Kekayaan Intelektual.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurut Kakanwil Milawati, legalitas usaha dan pelindungan kekayaan intelektual merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berdaya saing.

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"Setelah memiliki legalitas melalui Perseroan Perorangan, pelaku usaha perlu segera mendaftarkan mereknya agar memperoleh pelindungan hukum dan meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan usaha.

Kementerian Hukum terus berkomitmen menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan AHU Online serta Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) di Lombok Timur
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TAGS   Kemenkum NTB Pemkab Lombok Timur pelaku UMKM AHU Online Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati kekayaan intelektual

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