Indonesia dan Rusia Jalin Sinergi Pertukaran Data Strategis, Apa Saja?

bali.jpnn.com, RUSIA - Upaya Indonesia memperluas jejaring kerja sama hukum internasional terus diperkuat.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menandatangani nota kerja sama dengan Jaksa Agung Rusia Aleksandr V. Gutsan di Gedung Kejaksaan Agung Rusia, St. Petersburg, Rabu (24/6/).

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan bilateral Menteri Hukum RI dalam agenda 14th St. Petersburg International Legal Forum (SPILF) ke-14.

Penandatanganan kerja sama ini sekaligus menandai semakin eratnya hubungan hukum antara Indonesia dan Federasi Rusia.

Kerja sama yang disepakati mencakup berbagai bidang strategis.

Mulai dari pertukaran informasi dan praktik terbaik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyelenggaraan kegiatan ilmiah dan profesional, hingga peningkatan akses data dan informasi hukum guna mendukung kualitas pelayanan publik di kedua negara.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut teknis dari kesepakatan Mutual Legal Assistance (MLA) yang telah ditandatangani Indonesia dan Rusia enam tahun lalu.

"Ini merupakan implementasi teknis setelah enam tahun lalu Indonesia dan Rusia menandatangani MLA," ujar Menkum Supratman.