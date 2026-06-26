JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Indonesia dan Rusia Jalin Sinergi Pertukaran Data Strategis, Apa Saja?

Indonesia dan Rusia Jalin Sinergi Pertukaran Data Strategis, Apa Saja?

Jumat, 26 Juni 2026 – 10:37 WIB
Indonesia dan Rusia Jalin Sinergi Pertukaran Data Strategis, Apa Saja? - JPNN.com Bali
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menandatangani nota kerja sama dengan Jaksa Agung Rusia Aleksandr V. Gutsan di Gedung Kejaksaan Agung Rusia, St. Petersburg, Rabu (24/6/). Foto; Kemenkum

bali.jpnn.com, RUSIA - Upaya Indonesia memperluas jejaring kerja sama hukum internasional terus diperkuat.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menandatangani nota kerja sama dengan Jaksa Agung Rusia Aleksandr V. Gutsan di Gedung Kejaksaan Agung Rusia, St. Petersburg, Rabu (24/6/).

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan bilateral Menteri Hukum RI dalam agenda 14th St. Petersburg International Legal Forum (SPILF) ke-14.

Baca Juga:

Penandatanganan kerja sama ini sekaligus menandai semakin eratnya hubungan hukum antara Indonesia dan Federasi Rusia.

Kerja sama yang disepakati mencakup berbagai bidang strategis.

Mulai dari pertukaran informasi dan praktik terbaik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyelenggaraan kegiatan ilmiah dan profesional, hingga peningkatan akses data dan informasi hukum guna mendukung kualitas pelayanan publik di kedua negara.

Baca Juga:

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut teknis dari kesepakatan Mutual Legal Assistance (MLA) yang telah ditandatangani Indonesia dan Rusia enam tahun lalu.

"Ini merupakan implementasi teknis setelah enam tahun lalu Indonesia dan Rusia menandatangani MLA," ujar Menkum Supratman.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menandatangani nota kerja sama dengan Jaksa Agung Rusia Aleksandr V. Gutsan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Indonesia RUSIA Data Strategis Menkum Supratman Andi Agtas Jaksa Agung Rusia Aleksandr V. Gutsan Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Eks Bek Bali United Hengkang dari Persik, Minim Kontribusi - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Eks Bek Bali United Hengkang dari Persik, Minim Kontribusi

  2. Semen Padang Pecat Imran, Tunjuk Nil Maizar, Rekrut Pemain Besar-besaran - JPNN.com Bali

    Semen Padang Pecat Imran, Tunjuk Nil Maizar, Rekrut Pemain Besar-besaran

  3. Bursa Transfer: Bali United Incar Tiga Pemain Asing Baru, Satu Eks Persebaya - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Incar Tiga Pemain Asing Baru, Satu Eks Persebaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU