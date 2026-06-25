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Direktur KSPE DJKI Yasmon Minta Kanwil Kemenkum Memperluas Jangkauan Sentra KI

Kamis, 25 Juni 2026 – 18:12 WIB
Direktur KSPE DJKI Yasmon Minta Kanwil Kemenkum Memperluas Jangkauan Sentra KI - JPNN.com Bali
Direktur KSPE DJKI Yasmon. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB mengikuti pengarahan daring yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) DJKI pada Kamis (25/6).

Kegiatan yang dihadiri oleh Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Kantor Wilayah dalam mengawal ekosistem kekayaan intelektual di daerah.

Fokus utama dari penguatan ini adalah memberikan pendampingan yang lebih masif bagi pembentukan dan pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI).

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Program ini nantinya menyasar sektor strategis seperti perguruan tinggi serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Direktur KSPE DJKI Yasmon menyampaikan bahwa penguatan Sentra KI merupakan strategi penting dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual nasional melalui sinergi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perguruan tinggi, BRIDA, pemerintah daerah, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

“Dengan jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai sekitar 4.500 institusi, diperlukan keterlibatan aktif Kantor Wilayah untuk memperluas pembentukan dan pendampingan Sentra KI di daerah,” ujar Yasmon.

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Yasmon juga menekankan bahwa Kantor Wilayah perlu memperluas jangkauan koordinasi tidak hanya dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), tetapi juga dengan perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian atau lembaga lain.

Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar pendampingan Sentra KI dapat menjangkau seluruh perguruan tinggi di wilayah secara lebih optimal dan mampu mendorong tumbuhnya budaya pelindungan serta pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Direktur KSPE DJKI Yasmon menyampaikan bahwa penguatan Sentra KI merupakan strategi penting dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual
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TAGS   DJKI Ditjen Kekayaan Intelektual Direktur KSPE DJKI Yasmon Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Sentra KI perguruan tinggi

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