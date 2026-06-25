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Kakanwil Milawati Lantik Pejabat Nonmanajerial, Sentil Integritas & Profesionalisme

Kamis, 25 Juni 2026 – 16:04 WIB
Kakanwil Milawati Lantik Pejabat Nonmanajerial, Sentil Integritas & Profesionalisme - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati berfoto bersama dengan pejabat nonmanajerial yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, Kamis (25/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Nonmanajerial, Kamis (25/6).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan sumber daya manusia dan peningkatan kinerja organisasi melalui pengembangan karier jabatan fungsional.

Aristy Andisa Putri dilantik dalam kenaikan jenjang Jabatan Fungsional sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda.

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Selain itu, I Wayan Supatra juga dilantik melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rangkaian seremonial maupun pemenuhan administrasi kepegawaian.

Menurut Kakanwil Milawati, pelantikan merupakan bentuk kepercayaan negara sekaligus apresiasi atas kompetensi, dedikasi, dan kinerja yang telah ditunjukkan oleh para pejabat yang dilantik.

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“Jabatan yang Saudara emban hari ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme,” kata Kakanwil Milawati.

Kakanwil Milawati berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru serta terus meningkatkan kompetensi untuk memberikan kontribusi nyata bagi organisasi.

Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Nonmanajerial, Kamis (25/6).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati ASN ASN Kemenkum NTB Pejabat Nonmanajerial

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