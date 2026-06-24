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117 Calon Paralegal Ikut Pelatihan Interaktif, Ujung Tombak Layanan Hukum di Desa

Rabu, 24 Juni 2026 – 18:28 WIB
117 Calon Paralegal Ikut Pelatihan Interaktif, Ujung Tombak Layanan Hukum di Desa - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar Pelatihan Paralegal Kabupaten Lombok Timur secara daring via Zoom, Selasa (23/6) kemarin yang diikuti 117 calon paralegal. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Pelatihan Paralegal Kabupaten Lombok Timur secara daring via Zoom, Selasa (23/6).

Pelatihan ini diikuti oleh 117 calon paralegal yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Timur.

Pelatihan paralegal ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.

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Pelatihan Paralegal Kabupaten Lombok Timur ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang bantuan hukum.

Pelatihan ini juga bertujuan memperkuat peran paralegal sebagai ujung tombak pelayanan hukum di masyarakat.

Sebanyak 117 peserta dibagi ke dalam dua kelas, yakni Kelas A dan Kelas B, guna memastikan proses pembelajaran berlangsung efektif dan interaktif.

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Para peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber yang berasal dari unsur akademisi, praktisi hukum, hingga perancang peraturan perundang-undangan.

Pada hari pertama, peserta menerima empat materi utama, yaitu Pengantar Hukum dan Demokrasi, Paralegal/Keparalegalan, Struktur dan Kondisi Sosial Masyarakat, serta Gender Minoritas dan Kelompok Rentan.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Pelatihan Paralegal Kabupaten Lombok Timur secara daring via Zoom yang diikuti 117 calon paralegal
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TAGS   paralegal pelatihan paralegal lombok timur Kemenkum NTB Posbankum desa Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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